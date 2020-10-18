美國大選2020｜尾場辯論主持　兩大特點或利好拜登　特朗普有難？

美國大選2020最後一場總統候選人辯論10月22日舉行。總統特朗普（Donald Trump）與民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）在首場辯論中不斷打斷對方說話，場面混亂。備受外界批評的情景會否重演？這端視辯論會主持人韋爾克（Kristen Welker）的功力。

拿主持棒者有利拜登？

44歲的韋爾克自2011年起擔任全國廣播公司（NBC）的白宮記者。《紐約郵報》17日報道，韋爾克2012年在首都華盛頓及於2004年在羅得島州（Rhode Island）登記為民主黨員。

她的父母曾向前總統奧巴馬（Barack Obama）、拜登、前國務卿希拉里（Hillary Clinton）等民主黨人及民主黨全國委員會捐款。全家人2012年更在白宮與奧巴馬一家慶祝聖誕。

美國大選2020：圖為韋爾克與奧巴馬家族成員2012年12月13日的合照。圖中左一及右一，分別是美國前第一夫人米歇爾及美國前總統奧巴馬。圖中左二是韋爾克的父親。（韋爾克Facebook帳戶照片）

雖然身為主持人的韋爾克被預期會公平處理整個辯論會，但她的親民主黨的背景會被置於放大鏡下，觀眾及時事評論員都會注視她有否做出利於拜登的舉動。

韋爾克以言辭鋒利聞名。她在2019年1月曾就通俄醜聞質問特朗普：「總統先生，有或沒有？你是否曾經或現在……你有沒有為俄羅斯工作過，有或沒有？」其強勢作風令人期待她能在辯論中維持秩序。

尾場辯論議題變化不大

辯論於美國東部時間22日的晚上9時開始，場地為田納西州納什維爾（Nashville）的貝爾蒙特大學（Belmont University）。辯論時間為90分鐘，候選人會就每個議題辯論15分鐘，形式與首次辯論一樣。

辯論議題為對抗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）、美國家庭、種族、氣候變化、國家安全及領導能力。確實問題在辯論開始前都不會公開，主持人屆時會選擇問題。

↓重溫9月29日首場美國總統候選人辯論中的「精華片段」：

+ 8 + 8 + 8

在首場辯論中，候選人已討論過抗疫、種族及氣候變化的問題。美國財經新聞網站MarketWatch在17日報道，很多選民希望候選人將例如「疫情後的復甦計劃」與氣候變化等更廣泛的議題加入辯論會中。