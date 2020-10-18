泰國示威蔓延最少12府　曼谷萬人冒雨進行「突擊式」集會

泰國反政府示威10月18日踏入第5日，示威者仍然無視政府示威禁令繼續上街。全國有最少12個府出現集會，其中首都曼谷有約1萬人冒雨在勝利紀念碑（Victory Monument）聚集。

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示威組織利用社交媒體安排集會，他們沒有事先公在集會確實地點，以免被有關部門阻撓。例如18日曼谷示威的組織者告知支持者當日下午3時在鐵路站準備，以等待進一步的指示，再於其後公布示威會在勝利紀念碑舉行。在警方要求下，再有空鐵站和地鐵站關閉。

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曼谷的示威者佔據勝利紀念碑和阿索克（Asok），這是首都兩個重要的交通樞紐。他們在雨中大叫「釋放我們的朋友」，部分人舉起被捕示威領袖的畫像，包括人權律師阿農（Anon Nampa）及學生領袖帕努薩亞（Panusaya Sithijirawattanakul）的畫像。警方稱單是紀念碑就有約1萬人在場。

組織Thai Lawyers for Human Rights（暫譯：泰國人權律師）指，自10月13日起，已有最少80名示威者被捕，其中27位仍被拘留。