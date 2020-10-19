美國大選2020｜《紐郵》記者不願署名　媒體質疑亨特電郵報道真確

美國《紐約郵報》10月14日刊登了有關美國大選2020民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的報道，引起熱議。報道被視為針對拜登的黑材料，獲對手兼現任總統特朗普（Donald Trump）廣傳。不過有關報道受到其他媒體的質疑，《紐約時報》稱《紐郵》內部似乎亦對報道真確存疑。

圖為9月27日，特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）出席一個活動發言。朱利亞尼被指是提供這次報道用材料的人。（Getty）

《紐時》引述《紐郵》內部員工指，亨特相關的報道大部分是由一名記者所寫，而且不願署名。報道指出，《紐郵》內部員工正對相關的報道真確存疑。

有關文章的消息來源有兩個，分別是白宮前首席策略師班農（Stephen Bannon），及特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）。據報朱利亞尼在10月11日把聲稱是從硬碟中獲得的複印本交予《紐郵》。

報道指朱利亞尼選擇《紐郵》的原因，是他知道其他報章不會拒絕刊登，反而是會在刊登內容中花大量篇幅，質疑內容真實。

報道指《紐郵》同日開會決定刊登報道，在截稿日前高層雖然一度要求員工署名發表文章，但據稱最少有一名員工拒絕。

最後《紐郵》在報道仍加上了兩個署名，Emma-Jo Morris及Gabrielle Fonrouge。但前者在10月14日，即相關報道刊登前均未曾署名在《紐郵》發表文章，後者則被指純屬掛名，未曾真正參與過撰寫。

圖為2019年3月，《紐約郵報》位於紐約曼克頓的大樓。（Getty）

《紐郵》在10月14日刊登有關亨特電郵的報道，內容指烏克蘭天然氣公司Burisma曾感謝亨特牽線，與時任美國副總統拜登見面。報道又指亨特與中國華信能源公司關係匪淺，指亨特取得華信能源10%的股權。

複製希拉里「電郵門」事件？

美國有線新聞網絡（CNN）引述評論指出，有關報道似乎是右翼媒體希望複製當年2016年針對民主黨總統參選人希拉里（Hillary Clinton）的「電郵門」事件。不過不同的是這次亨特的證據大部分來自特朗普的親信，致使有關報道被視為一般的「政治娛樂新聞」，不如當年電郵門事件受廣泛報道。

《野獸日報》（The Daily Beast）更指出，這次針對拜登的報道可能只是推銷的策略，以讓《紐郵》建立在報業的保守派形象，好讓他們在特朗普可能輸掉的未來日子上，爭取反對拜登的讀者瀏覽量。

▼拜登兒子亨特曾是Burisma董事局成員，想看更多亨特的圖片，請點擊放大觀看：