美國大選2020｜賓夕法尼亞州延長郵寄選票期限　獲最高法院開綠燈

美國最高法院10月19日以4比4裁定，容許賓夕法尼亞州點算選舉日後三日內收到的郵寄選票，維持賓夕法尼亞州最高法院的判決，駁回共和黨的申訴。裁決被指對民主黨有利。

共和黨早前就賓夕法尼亞州最高法院的判決提出上訴，聯邦最高法院最終維持原判。根據判決，縣選舉官員必須接收和點算11月6日下午5時或之前送抵的選票。即使選票沒有清晰的郵戳，只要沒有證明顯示選票於票站關閉後寄出，仍然需要點算。

大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg）離世後，最高法院目前只有八名大法官，其中五名被認為立場傾向保守。首席大法官羅伯茨（John Roberts）當日加入三位自由派大法官，否決共和黨的要求。

賓夕法尼亞州共和黨主席塔巴斯（Lawrence Tabas）表示不同意判決，並指平手的結果反映需要盡快填補大法官空缺。賓夕法尼亞州民主黨主席米爾斯（Nancy Patton Mills）則指，共和黨想製造混亂和剝奪合資格選民的權利。

延伸閱讀：美國大選2020｜賓州：當拜登的「綠色能源」遭遇「天然氣基地」

賓夕法尼亞州是傳統搖擺州。2016年，總統特朗普（Donald Trump）於賓夕法尼亞州勝出。不過根據民調顯示，特朗普目前於當地落後民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。