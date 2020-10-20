美國大選2020｜民調：拜登於北卡州領先1個百分點　佛州選情緊湊

路透社和益普索10月19日公布的民意調查結果顯示，總統特朗普（Donald Trump）於關鍵搖擺州賓夕法尼亞州收窄跟民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）的差距，不過後者於威斯康星州的支持度仍然領先。根據統計，全國逾3,000萬選民已經投票。

路透社和益普索最新一輪民調訪問六個關鍵州份的選民，包括威斯康星州、賓夕法尼亞州、密歇根州、北卡羅來納州、佛羅里達州和亞利桑那州。結果顯示，特朗普於賓夕法尼亞州的支持度為45%，拜登支持度則為49%。特朗普從前一周落後拜登7個百分點，收窄至僅落後4個百分點。

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拜登於威斯康星州的領先幅度擴大1個百分點，支持度為51%，特朗普支持度則為43%。拜登於佛羅里達州、亞利桑那州、密歇根州和北卡羅來納州同樣領先特朗普，兩者支持度差距分別為2個百分點、4個百分點、8個百分點和1個百分點，反映北卡州和佛州的選情最為緊湊。

根據美國選舉計劃（U.S. Elections Project）統計，截至10月20日，全國有逾3,100萬選民已經投票。其中佔最多的是南部的德克薩斯州，逾400萬選民已經投票；其次是西岸的加利福尼亞州，逾350萬選民已經投票。德州已經投票的選民數目佔上屆大選投票選民的45.3%，比例僅次佛蒙特州的46.3%。