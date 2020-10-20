美國大選2020｜美媒：若拜登勝選　將加劇美俄緊張關係

2020年美國大選將在11月3日舉行，美國媒體引述專家報道，若果民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝選，將加劇華盛頓政府和莫斯科政府之間的緊張關係，並增加美對俄羅斯實施新制裁的可能性。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）10月20日報道，全球諮詢公司Teneo中東歐顧問圖爾薩（Andrius Tursa）表示，拜登的勝利將改善美歐之間的跨大西洋關係，但是，這樣的結果對俄羅斯來說基本上是不利的，他提到了克里姆林宮和美國民主黨之間最近的相互不信任和尖鋭關係。

圖爾薩稱「總體而言，拜登當選總統的可能性對莫斯科不利，並可能導致雙邊關係進一步惡化。民主黨候選人長期以來一直對普京政府採取強硬立場。」 他又表示「與此同時，克里姆林宮對拜登的蔑視可以追溯到他擔任副總統期間，尤其是他為了應對2014年的烏克蘭危機而推動的對俄羅斯的制裁。」

美媒報道俄羅斯擔心拜登勝選。圖為10月18日拜登在北卡羅來納州達勒姆出席競選集會。（AP）

在克里米亞以及東烏克蘭頓巴斯地區的衝突問題上，有兩個親俄地區宣稱自己是共和國，儘管德國和法國努力斡旋，尋求一個雙方都能接受的持久解決方案，但莫斯科和基輔仍未達成有意義的衝突解決方案。

圖爾薩認為，如果沒有解決頓巴斯和克里米亞衝突的切實方案，「莫斯科幾乎不可能指望任何有意義的制裁放鬆」，而拜登有可能擔任總統，會導致現有措施更嚴格地執行。拜登擔任副總統期間曾大量參與克里米亞地區的事務。鑑於最近有指控稱俄羅斯干預2020年的美國大選，圖爾薩表示新制裁的風險可能也會增加。

但是Bluebay資產管理公司新興市場高級策略師阿什（Timothy Ash）則認為，不太可能立即對俄羅斯實施任何新制裁。他表示，美國與俄羅斯建立一種商業關係，以確保實現美國的戰略利益，這對美國來說非常重要。雙方應着眼於共同利益如軍備控制。拜登在2019年也表示過，他希望看到美俄《新削減戰略武器條約》（New START）延長。