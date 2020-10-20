美日澳在南海舉行三邊海軍演習

美國海軍第七艦隊10月20日宣布，美國、日本與澳洲等三國海軍於19日在南海舉行了三邊海軍演習。

美日澳三國海軍10月19日在南海進行聯合演習，請點擊放大觀看：

據路透社報道，美國海軍第七艦隊10月20日發布聲明稱，這是今年以來，三國海軍第五次在第七艦隊的行動區域展開聯合行動。

日本海上自衛隊官方網站20日發布的消息稱，此次演習於10月19日至20日進行。

路透社指出，此次演習發生之際，正值美國及其盟友對印度-太平洋地區「自由開放」的呼籲升温。

在南海問題上，美日澳等國最近動作不斷。據日本放送協會（NHK）19日報道，當地時間10月19日上午，日本首相菅義偉與越南總理阮春福在越南首都河內舉行會談。兩位領導人在會談中談到了南海議題，他們對中國在東海及南海單方面改變現狀共同表示嚴重關切。

菅義偉在越南河內亦有就對東盟的外交方針發表演講。期間提到南海局勢，菅義偉未有直接點名中國，但表示「日本強烈反對加劇緊張的行為」。菅義偉稱南海局勢「正在發生與法治和開放性背道而馳的動向」，但強調各方需要朝着基於國際法和平解決紛爭而努力。

此前，10月6日，美日印澳四國外長會在東京舉行，四方討論了包括東海、南海等問題在內的地區局勢，強調與更多國家推進「自由與開放的印太」。