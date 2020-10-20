菅義偉上任首次外訪打破傳統　為何既不選美國又不往中韓？

日本首相菅義偉10月18日抵達越南，開展個人就任首相後第一次的外訪。不過菅義偉首次外訪選擇越南及印尼，而不是美國或鄰近的亞洲國家，打破過往首相的傳統，到底是為什麼呢？

圖為10月19日，日本首相菅義偉與，與越南總理阮春福在河內會面，舉行會談。（Reuters）

日本首相新上任，一般都會先前往盟國美國訪問，再前往鄰近的中國及韓國。但菅義偉打破了傳統，選擇越南作為首個訪問國家。在18日菅義偉在起行前，向記者表示這是為了向國內外說明，日本重視與印度太平洋各國建立關係，為地區繁榮穩定作出貢獻。

不選美國和中韓的理由

菅義偉未有選擇美國的原因，日本智庫CIGS研究代表宮家邦彦表示，那可能與美國大選有關。現時正藉美國大選前夕，加上美國新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴竣，目前並非前往訪美的時機。

那為何不是中國？宮家邦彦指出，原因是政治不正確。前首相安倍晉三已為中日兩國領導日互訪舖路，國家主席習近平原定2020年春訪日，但因疫情關係延期。至最近再因釣魚島，香港國安法等的問題，造成國內壓力，習近平訪問無期。菅義偉上任之初，前往訪問中國是政治不正確。

至於韓國方面，日韓雖已有共識復修關係，但韓國目前未有放置向日本追討二戰時期企業強迫勞工的賠償打算，至使日韓關係在短期內難以復修。菅義偉表明，除非韓國能放棄追討日企賠償，否則無法出席下屆預定在韓國舉行的中日韓首腦峰會，意味菅義偉在短期內難以訪韓。

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選擇越南作為首個出訪國，可以被視為是日本新政府有意把外交重心放在東南亞地區上的表現。日本電台日本放送評論指出，日本過去在印度洋存在感並不強烈，但若把南半球的外交以澳洲作為中心，把印度洋與太平洋連成一線，便可認識到日本支持的「自由與開放印太地區」，與越南、印尼等的東盟地區有重大關係。

評論認為，日本選擇越南作為訪問國的最大原因，是因為越南是東盟的基石，同時是2020年的輪任主席國。至於印尼擁有近3億的人口，是東盟中的大國，因此訪問兩國有着戰略與實務價值。