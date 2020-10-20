【新冠肺炎】世衛專家：歐洲和北美應仿效亞洲應對疫情

世界衛生組織（WHO）一位專家10月19日表示，歐洲和北美應該仿效亞洲國家堅持採取的防疫措施，隔離任何與感染者接觸的人。

世衛首席應急專家瑞安稱亞洲國家民眾對政府表現出了「更高程度的信任」。圖為瑞安2月6日在日內瓦出席記者會。（Reuters）

世衛首席應急專家瑞安（Mike Ryan）在當天新聞發佈會上表示，包括俄羅斯在內的世界衛生組織歐洲地區在過去一周內的死亡人數達到8,500人，其中一半國家的死亡人數上升了50%。

他說，近幾個月來，澳洲、中國、日本和韓國的有關部門通過發現病例、隔離病例和隔離接觸者，減少了疫情的傳播。這些國家的民眾對政府表現出了「更高程度的信任」，而這些政府防疫措施持續時間更長。

「換句話說，他們越過終點線後繼續跑下去，因為他們知道比賽還沒有結束，終點線是誤導的。大多數國家設置了一條假想的終點線，當穿過這條線時，他們的一些活動可能會減速，」 瑞安說。「在我看來，亞洲、南亞、西太平洋地區那些取得成功的國家確實在繼續貫徹這些關鍵活動。」

10月19日，世衛組織專家表示歐洲和北美應效仿亞洲應對新冠大流行。圖為世衛組織總幹事譚德塞在第73屆世界衛生大會視頻會議上發表講話。（新華社）

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世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom）敦促有關當局堅持不懈抗擊新冠病毒（SARS-CoV-2）。目前，病毒已造成100多萬人死亡。

譚德塞說：「我知道人們很疲倦，但是病毒已經表明，當我們放鬆警惕時，它會以驚人的速度捲土重來，威脅到醫院和衛生系統。」