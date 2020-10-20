【新冠肺炎】愛爾蘭重啟封鎖措施再推「居家令」　西班牙考慮宵禁

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）10月19日宣布，愛爾蘭準備成為首個在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下重新封鎖的歐盟國家。政府實施「居家令」，促請所有國民留在家中，但強調學校會開放。 至於西班牙政府10月20日表示，正考慮實施包括宵禁在內的措施，以對抗新一波疫情。

封鎖措施將在10月21日深夜生效，為期6周。所有非必要零售商店會關閉，酒吧和餐廳只能提供外賣自取及送外賣服務。馬丁指，只有必要職員才可到辦公地點上班。公共交通只會維持25%服務，以協助必要職員上班。民眾只能在離家5公里範圍內的地方做運動，違者會有懲罰。

馬丁稱，學校及託兒設施會開放，因為政府不能及不會讓兒童及年輕人的未來成為疫情下的犧牲品。他指政府的措施或是全歐洲最嚴格，但目前的確要採取更多行動；若全國在未來6周齊心協力，民眾或有機會用有意義的方式慶祝聖誕。

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美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，截至香港時間20日下午7時24分，愛爾蘭累計有50,993宗病例，1,852人死亡。全國19日新增1,031宗病例。

西班牙考慮宵禁

西班牙衞生部長伊利亞（Salvador Illa）20日指，政府正考慮實施包括宵禁在內的措施，以對抗新一波疫情。在當地，政府實施宵禁需要啟動緊急狀態，若緊急狀態維持兩周以上，需要得到部分反對派的支持。