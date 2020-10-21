【新冠肺炎】英國再多2.1萬人確診　曼徹斯特提升抗疫警示至最高

英國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情未有緩和，全國在10月20日新增超過2.1萬人確診，首相約翰遜（Boris Johnson）在未能與大曼徹斯特（Greater Manchester）地方政府達成共識下，強行宣布當地在23日進入抗疫最高級的第三級警示。

英國政府的數據顯示，全國在過去24小時有21,331宗新病例，比對上一天的18,804宗增加近2,500宗。而在確診後28天內死亡的人數為241人，較19日的80人明顯增加。

至於曼徹斯特的情況，約翰遜宣布在當地時間23日午夜開始進入第三級警示，意味酒吧除非供應食物，否則須暫停營業。另外不同家庭不可一同聚會、公園等戶外公眾地方亦限制人數等，他同時呼籲民眾避免出入當地。他亦宣布，政府會為受影響地區提供援助，其中大曼徹斯特會獲分2,200萬英鎊，用於追蹤個案等用途。

英格蘭西北部的疫情持續，政府宣布大曼徹斯特地區在10月23日起提升抗疫警示級別至最高的第三級，限制民眾出入等。（Reuters）

大曼徹斯特市長，隸屬在野工黨的伯納姆（Andy Burnham）形容政府的開價是野蠻。他一直要求政府提供9,000萬鎊資助，協助市民渡過寒冬，即使他之後讓步將金額調低至6,500萬鎊，惟在20日中午政府提出的限期屆滿後，雙方仍沒法達成共識。約翰遜強調，2,200萬鎊是額外援助，政府願意繼續與當地談判。

英格蘭西北地區的疫情嚴峻，大曼徹斯特地區的感染率由9月1日的每10萬人有44人受感染，到10月16日升至384人，遠比全英格蘭的大約96宗為高，不過當地在過去10天的情況開始穩定。除了該市外，利物浦（Liverpool）、蘭開夏郡（Lancashire）較早時已經進入第三級警戒。