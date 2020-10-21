【新冠肺炎】美國CDC：住院死亡率比流感高5倍

美國疾病控制與預防中心（CDC）10月20日發布一份最新報吿顯示，新冠肺炎（COVID-19）住院死亡率比流感高5倍，引發多種併發症的風險更高。

這份報吿是基於大約9,000名住院病人的紀錄數據，報吿顯示與流感患者相比，新冠肺炎（COVID-19）的住院死亡風險高出5倍，入住深切治療病房風險和住院時間大約高出一倍，引發急性呼吸道、心血管、血液、神經、腎臟和其他方面併發症的風險也更高。

美國CDC最新報吿顯示，新冠肺炎病死風險比流感高出5倍，圖為7月6日在美國侯斯頓一間醫院內，該地區是美國疫情增長最快的地區之一（AP）

根據報吿數據，在新冠肺炎患者中，76.8% 有呼吸道併發症，包括呼吸衰竭（46.5%）和 急性呼吸窘迫綜合症（ARDS）（9.3%）。非呼吸系統併發症發生頻率較高，包括腎臟（39.6%）、心血管（13.1%）、血液（6.2%）和神經系統併發症（4.1%），以及敗血症（24.9%）和菌血症（4.7%）。24.1% 的患者有涉及3個或3個以上器官系統的併發症。

數據顯示，與流感患者相比，新冠肺炎患者發生呼吸衰竭的風險是流感患者的1.7倍，發生 ARDS的風險是流感患者的19倍，發生氣胸的風險是流感患者的3.5倍。

報吿稱，臨床醫生應警惕住院的新冠肺炎患者出現一系列併發症的症狀和體徵，以便採取干預措施，改善結果，減少長期殘疾。

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