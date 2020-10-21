【流感疫苗】韓國累計9人接種疫苗後死亡原因待查　暫未叫停計劃

韓國近日出現有民眾接種流感疫苗後死亡的病例後，引發公眾疑慮，據當地官員10月21日緊急召開記者會表示，目前境內一共接獲9宗有關病例，防疫部門正對其中8宗展開流行病學調查和驗屍，但死亡病例是否與接種疫苗存在直接的因果關係，尚不明確。

《韓國先驅報》（Korea Herald）報道，當局調查方向包括事件會否與疫苗受溫度影響有關，又或注射設備有否受污染等。

官員：叫停接種為時尚早

韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬在記者會表示，正監測那些與死亡病人在同一醫療機構、同一天接種流感疫苗的民眾，觀察他們有否出現異常反應。

當地防疫部門10月21日上午研討6宗死亡病例，但考慮到特定疫苗引發較重不良反應的比例不高，認為叫停接種為時尚早。鄭銀敬表示，這6宗病例之中，有2宗無法排除過敏休克的可能性，將對其他病例展開進一步調查，確認與疫苗接種的因果關係。

韓國社會2020年10月出現多宗民眾接種流感疫苗死亡事件，引起關注。圖為接種疫苗示意圖（Getty）

有死者僅17歲

這次風波始於韓國仁川市一名17歲高中生10月16日在接種免費流感疫苗後死亡，引發社會關注，之後在10月20日，一名在全羅北道的70多歲女性、一名在大田市的80多歲男性也在接種流感疫苗後去世。

《中央日報》報道，到了10月21日，韓國慶尚北道大邱有一位78歲男子在接種流感疫苗後離世，同日下午京畿道也有兩宗類似病例，濟州島也有一宗，為一名60多歲男子，令有關個案升至7宗。之後韓國官方再表示，有關個案共有9宗。

報道提到，大邱市的死者為免費接種對象，他接種的疫苗是LG化學的Flu Plus Tetra Prefilled Syringe，並非早前捲入涉嫌暴露於常溫或檢測出白色粒子的疫苗產品。

韓國近來出現疫苗風波

韓國近來出現不少有關疫苗的風波，據韓聯社報道，當地政府較早前向一家藥企採購的流感疫苗，因運輸車輛保溫系統失靈，結果疫苗在常溫下運送，當局下令回收48萬支疫苗。另一家製藥公司也主動回收61.5萬支在流通過程中出現白色顆粒的疫苗，目前未知事件是否與死亡事件案例有關。