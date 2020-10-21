【新冠肺炎】英國招募年輕志願者感染病毒　尋求加快研發疫苗

全球多個地方都投入大量資源研發針對新型冠狀病毒（COVID-19）的疫苗，英國政府10月20日宣布投資3360萬英鎊於一項研究，讓年輕人故意感染病毒，從而希望加快研究進度。

英國政府投資的計劃名為「人類挑戰」（human challenge），由倫敦帝國學院、hVIVO 實驗室及皇家慈善醫院倫敦國民保建服務信託基金會（Royal Free London NHS Foundation Trust）合作，他們準備招募最多90名年齡介乎18至30歲的志願人士，令他們感染受控制份量的病毒，研究引起產生新型冠狀病毒的最低數量。

提出研究的科學家表示，實驗或可加快了解新型冠狀病毒及引起它的SARS-CoV2病毒，同時刺激研發新療法和疫苗。而18至30歲人士在各年齡層的風險屬最低，他們一旦受到感染，研究人員就會為他們處方抗病毒藥物瑞德西韋（remdesivir）。

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瑞德西韋雖然對嚴重患者沒有太大效用，研究團隊認為，它對治療早期患者有極大效果。

世衛（WHO）發言人表示，進行這種實驗前，必須由道德委員會監督，並取得志願者同意，以及挑選產生最低風險的參與人士。研究團隊強調，志願者的安全是優先考慮，英國政府則指，一旦獲監管部門及道德委員會放行，研究會在明年1月展開，預計到5月完結。