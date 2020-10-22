美國大選2020｜刺激經濟方案談判未有突破　或無法在大選前通過

【美國大選2020】美國民主共和兩黨就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情經濟刺激方案仍未達成共識，總統特朗普（Donald Trump）批評民主黨故意增加援助金額，以致措施無法在11月3日前通過。

圖為10月21日，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）在白宮接受記者訪問。（Reuters）

特朗普10月21日在個人Twitter上，指責民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）無意為美國及美國工人們爭取紓困措施的權益，示意民主黨拖延時間。特朗普在前一天才表示，自己願意通過比民主黨提出金額更大的經濟刺激方案。

佩洛西在21日與白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）會面，梅多斯在會面後表示，雙方在協商取得進展，並稱政府目標是在48小時內，達成某種形式的協議。

不過，美國《紐約時報》報道指梅多斯期後回到國會，與共和黨員會面時，對佩洛西的態度表示懷疑，稱她似乎「無意在公平的原則下談判」。佩洛西亦在表示對談判進展感到樂觀的同時，稱可能要押後至11月3日大選後才能達成協議。

梅多斯21日較早時候表示，兩黨在刺激經濟方案中最大障礙，是民主黨人推動向州和城市提供數千億美元的聯邦援助，以及他們反對就領取援助的企業設置門檻及責任。白宮及共和黨提議向各州和直轄市提供2500億美元援助，而民主黨人則要求加倍。