美國大選2020｜特朗普擬大選後解僱FBI局長　因未提供政治幫助

【美國大選2020】美國傳媒10月21日引述知情人士透露，美國總統特朗普（Donald Trump）準備在美國大選選舉日之後，解僱聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗雷（Christopher Wray）。

圖為10月18日，美國總統特朗普在內華達州卡森城（Carson city）出席競選集會時跳舞。（AP）

據美國《華盛頓郵報》10月21日報道，知情人士透露，美國總統特朗普與他的顧問們已經討論了在選舉日之後，解僱FBI局長克里斯托弗雷的可能性。

特朗普認為，在美國大選前的最後幾周，聯邦執法官員沒有提供對他在政治上有幫助的訊息，這讓特朗普感到沮喪。

據知情人士透露，由於克里斯托弗雷和司法部長巴爾（William Barr）沒有滿足特朗普對民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）和他的兒子亨特（Hunter Biden）進行正式調查的願望，特朗普和他的高級助手們對大選後解僱克里斯托弗雷進行了討論。

消息人士稱，特朗普表示，他希望FBI採取類似在2016年大選之前由FBI時任局長科米（James Comey）採取的措施。科米當時吿訴國會，他已經對民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）在國務卿任內，使用私人電子郵箱的做法重新進行了調查。

2016年的民調數據顯示，科米在總統大選前11天宣布的這一消息，在大選日到來之際極大地影響了希拉里對特朗普的領先優勢。

消息人士稱，特朗普認為克里斯托弗雷是他最糟糕的人事人選之一，白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）和特朗普的高級顧問斯加維諾（Dan Scavino）也在內部談話中批評克里斯托弗雷。

針對上述消息，白宮發言人迪爾（Judd Deere）表示，白宮不會對人事問題進行猜測，並補充說：「如果總統對某人沒有信心，他會讓你知道。」

美國《紐約郵報》10月14日曝光一封電子郵件，提及亨特曾安排拜登和烏克蘭一名商人會面。亨特隨後又被爆出涉嫌收受中國企業賄賂，並協助「中國政商團」訪問白宮。美國聯邦當局正在調查這些電子郵件是否與試圖影響美國大選的外國情報行動有關。