美國大選2020｜尾場辯論不日登場　特朗普勢藉醜聞攻擊拜登

美國大選2020｜美國總統大選最後一場辯論香港時間10月23日早上9時登場。距離選舉日不足兩周，很多選民已經提早投票，多個關鍵搖擺州選情緊湊，這場辯論將是兩位候選人最後衝刺的黃金機會。總統特朗普（Donald Trump）將如何應對新增的「熄咪」規定？民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）將如何招架有關兒子醜聞的攻擊？

新增「熄咪」規定回歸文明？

所有人對首場辯論瘋狂「疊聲」的場面記憶猶新。為了避免亂局重演，總統競選辯論委員會增設規定，每位候選人對六個辯題各有2分鐘發言時間，期間對手的麥克風將調較至靜音，至於剩餘的15分鐘開放討論則不會靜音。

換句話說，全長90分鐘的辯論只有24分鐘是「單聲道」時間，意味二人還有足足66分鐘的時間可以互相插嘴。特朗普曾批評委員會修改規定，不過對於他而言，辯論還有不少發揮空間。要全面回歸「文明」可能是期望過高了。

圖為2020年10月22日，全國廣播公司新聞白宮記者韋爾克（Kristen Welker）。韋爾克將負責主持第二場總統辯論。（AP）

拜登如何招架醜聞攻擊？

拜登面對的最大挑戰，當然是針對兒子亨特（Hunter Biden）醜聞的攻擊。《紐約郵報》爆出亨特於烏克蘭和中國的商務往來，雖然難分真假，但保守派媒體已經藉此大做文章，特朗普一定不會放過這個機會。亨特濫藥的問題也可能再被特朗普提起。

拜登向來重視家庭，亦曾說過為亨特努力戒毒感到驕傲。他將如何招架特朗普的挑釁？前白宮新聞秘書卡尼（Jay Carney）估計，拜登可能會說「這不是關於我家庭的競選，甚至不是關於你的家庭，而是關於那裡的所有家庭」類似的說話。民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）提到，不認為拜登將「以其人之道還治其人之身」攻勢特朗普的子女。

圖為2020年10月21日，美國總統特朗普到北卡羅來納州出席競選集會。（AP）

特朗普如何再為疫情辯護？

對於曾確診新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的特朗普來說，疫情問題仍然是他的最大弱點。美國疫情未見曙光，特朗普反而不時攻擊傳染病專家福奇（Anthony Fauci）。至於拜登則一直標榜自己最能夠帶領美國走出疫情和經濟動盪。

特朗普於首場辯論重提疫情初期對中國發出旅遊限制，力證他抗疫有功。不過美聯社分析認為，如果特朗普想爭取「忠粉」以外的支持，他就要為疫情給出更好的答案，說服其他人。全國民調顯示，特朗普支持者落後拜登，部份搖擺州選情緊湊，要扭轉局勢，特朗普就要拉攏未有明確投票意向的選民。