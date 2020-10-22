【流感疫苗】韓國累計17人接種後死亡　韓醫學會倡暫停注射計劃

韓國近日接連出現有民眾接種流感疫苗後死亡的病例後，引發公眾疑慮，截至10月22日已有最少17人在接種流感疫苗後死亡。當地衛生部門22日重申，由國家發起的季節性的疫苗注射計劃會繼續。但韓國醫學會同日表示，政府應暫停流感疫苗計劃。

官員：專家意見是沒有直接關係

韓國疾病管理廳廳長鄭銀敬在議會聽證會上表示，雖然出現更多的死亡個案，不過專家意見是死亡個案和預防接種沒有直接關係。她又表示，死亡病例接種的疫苗分別由5家不同的公司製造，批號也各不相同，不存在同一品牌疫苗或同一批次疫苗引發不良反應的問題。

韓聯社報道，這些涉事死者所接種的疫苗來自韓國疫苗公司（Korea Vaccine）、保寧製藥（Boryung Biopharma）、LG化學（LG Chem）、SK生物科學（SK bioscience）與GC Pharma。

圖為10月22日韓國民眾進入首爾鐵路站，他們都戴上口罩。（AP）

韓醫學會倡暫停注射計劃

當地專家對事件意見分歧，據韓國媒體報道，部分專家認為仍太早去判斷是否叫停流感疫苗計劃，至於韓國醫學會同日召開記者會表示，接種計劃應該暫停，直至政府對疫苗的安全有把握。該學會為韓國最大的醫生協會，代表13萬名醫務人員。

這次風波始於一名17歲青年10月14日接受疫苗注射後，於10月16日死亡，為事件中首宗注射流感疫苗後死亡的個案，個案之後陸續增多。截至22日中午為止，韓國已有最少17人在接種疫苗後身故，但確切死因未明。該些病例遍布全國，包括仁川、全羅南道、全羅北道等地。

韓國2020年擴大全國免費疫苗接射計劃，為約1900萬人提供疫苗接種，當中包括青年及長者，以防止可能出現的流感及新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）雙重流行病疫情。

但據韓聯社報道，當地政府較早前向一家藥企採購的流感疫苗，因運輸車輛保溫系統失靈，結果疫苗在常溫下運送，當局下令回收48萬支疫苗。另一家製藥公司也主動回收61.5萬支在流通過程中出現白色顆粒的疫苗，目前未知事件是否與死亡事件案例有關。