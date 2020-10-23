普京：中德邁向超級大國階段　不排除與北京組軍事聯盟

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）10月22日表示，美國和俄羅斯決定世界重要議題的日子已經成為過去，稱德國和中國正邁向超級大國的階段。

普京向莫斯科一個智庫發表視像講話，指美國、英國和法國的影響力逐漸減少，同時德國及中國在政治和經濟層面都開始成為超級大國。他認為，假如華府無意與克里姆林宮討論全球問題，俄羅斯就會改向其他國家對話，並指美國無法再提出特殊主義及質疑要這樣做的理由。

普京認為，俄羅斯與中國現時無需要組成軍事同盟，但未來不排除有這個可能，「我們不需要（與中方組成軍事同盟），但是從理論上來說，這能夠想像得到。」

他又指，俄羅斯也有向中國分享敏感軍事技術，大為提升中國的軍事潛力，但他未有透露詳情，僅指這屬機密資訊。普京續稱，不排除中俄兩國未來可能會建立更緊密的軍事聯繫。

華府日前拒絕俄羅斯提出無條件延長《新削減戰略武器條約》（New START），普京希望美國11月3日大選後的新團隊準備就全球安全及核軍備控制等問題展開對話。他形容一個沒有軍備控制的世界不會有將來，但強調條約一旦沒有延長，都不會對俄羅斯的安全帶來影響。

普京的講話亦觸及多個國際關注議題，包括南高加索國家阿塞拜疆及亞美尼亞在納戈爾諾-卡拉巴赫（Nagorno Karabakh，納卡地區）的糾紛，他稱兩國在衝突中有近5千人喪生，並表示美國會協助俄羅斯調停雙方停火。