【新冠肺炎】法國新增逾4萬人確診　當局擴大宵禁範圍

歐洲的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情未有緩和，法國總理卡斯泰（Jean Castex）10月22日宣布擴大宵禁地區，警告已經沒有太多時間阻止感染率進一步上升，以及避免進一步實施更嚴格的抗疫措施。

法國首都巴黎等9個主要城市在17日實施宵禁，禁止民眾在晚上9時至翌日早上6時期間外出，減低病毒散播的可能。卡斯泰宣布從23日午夜起擴大宵禁令至全國38個行政區，估計有4600萬名民眾受影響。

他表示法國甚至整個歐洲都陷入第二波疫情，而且情況非常嚴重，並指如果無法阻止疫情，當地就會面臨困境，屆時須採取更嚴格措施。卡斯泰指，大家現時仍有些少時間避免這種情況發生。

當地的宵禁令會維持六周，亦會視乎情況進一步收緊，卡斯泰承認未來數周的情況會很艱難，死於疫情的人數會上升，不過衛生部長韋朗（Olivier Veran）則期望在下周見到宵禁所帶來的正面成果。

截至22日，法國共有999,043人確診，其中在過去24小時新增41,622宗病例，打破單日新高。另外再多162人死亡，至今共有34,210人死於疫情。

除了法國，鄰國西班牙的情況同樣嚴峻，衞生部長伊利亞（Salvador Illa）指多個地區的疫情失控，消息指地方政府可能會向中央政府施壓，要求實施全國封城令。希臘亦宣布高風險地區進入宵禁，同時提升首都雅典等地的抗疫警戒級別。

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