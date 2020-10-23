美國大選2020｜提早投票選民勢創新高　為何數據無法預測最終賽果

美國大選2020｜距離選舉日尚餘不足兩周，但全國很多選民已經投票。受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，估計提早投票選民數目將創新高。不過根據目前所得的數據，選擇提早投票的選民大部份是傾向民主黨的選民，因此難以透過數據準確預測最終賽果。

根據全國廣播公司（NBC）的統計，截至10月20日，45個州有逾2,900萬人已經投票，其中近1,420萬人是傾向民主黨的選民，傾向共和黨的選民只有近1,010萬人。假設有政黨傾向的選民投票給所屬政黨的候選人，民主黨總統拜登（Joe Biden）便有14個百分點的優勢。

按照地區分布而言，九個州份已經收集到逾百萬張選票，包括多個搖擺州，例如佛羅里達州、喬治亞州、北卡羅來納州、密歇根州和俄亥俄州。其中於佛州和明尼蘇達州，提早投票的民主黨選民多於共和黨選民逾20個百分點。

數據卻不代表民主黨選民較踴躍。美國廣播公司（ABC）和《華盛頓郵報》上月進行的民調顯示，打算於選舉日前投票的選民中，拜登的支持度領先總統特朗普（Donald Trump）36個百分點。不過將於選舉日投票的選民中，特朗普的支持度領先19個百分點。

民調再次提醒大眾，提早投票和選舉日投票的結果是兩回事。2016年，黨派對提早投票和選舉日投票的分野較小，根據提早投票的結果，民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）本來應該取下兩大搖擺州佛州和北卡州。不過最終兩州卻被特朗普收服。

以今年的佛羅里達州為例，美國廣播公司和《華盛頓郵報》的民調顯示，打算於選舉日前投票的選民中，拜登的支持度領先特朗普28個百分點。不過將於選舉日投票的選民中，特朗普的支持度領先56個百分點。這些數據反映提早投票有重大的黨派分野，因此難以單憑這些數據估計最終鹿死誰手，也意味今年將會是一場龍爭虎鬥。