美國大選2020｜特朗普拜登尾場辯論　 美媒：比首場有實質內容

2020年美國總統大選尾場辯論10月22日舉行，共和黨候選人特朗普（Donald Trump）與民主黨候選人拜登（Joe Biden）再次直接交鋒，美國媒體報道，這場辯論的口水戰減少，比首場有實質內容。

辯論統計數據

根據美國有線新聞網絡（CNN）數據統計，兩人發言總時間相當，特朗普發言約41分鐘，拜登則發言約38分鐘。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視台數據顯示，特朗普打斷拜登25次，拜登則打斷特朗普12次。這遠遠低於首場辯論中的統計，當時特朗普和拜登分別打斷對方72次和22次。

圖為2020年10月22日主持最後一場總統辯論的韋爾克（Kristen Welker），她獲讚成功控制場面，給予雙方公平回應機會，同時掌握辯論各環節節奏。（AP）

報道指出，評論認為美國全國廣播公司（NBC）的主持人韋爾克（Kristen Welker）的控制場面能力，加上主辦方新增「熄咪」功能，讓這場辯論的口水戰減少，變得更有實質內容。英國廣播公司（BBC）形容，韋爾克這場辯論的「明顯贏家」。

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