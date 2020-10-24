以色列與蘇丹同意恢復正常關係　特朗普：沙特或快將加入

以色列與北非國家蘇丹（Sudan）在10月23日同意恢復正常關係，亦是美國的調解下，最近兩個月內第三個與以色列放下敵對關係的阿拉伯國家。

美國總統特朗普（Donald Trump）與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、蘇丹總理哈姆杜克（Abdalla Hamdok）及過渡委員會主席法塔赫（Abdel Fattah al-Burhan）舉行電話會談，三國之後發表聯合聲明，稱各方同意以色列及蘇丹建立正常關係，結束交戰狀態。

聲明指，以色列和蘇丹會先透過農業合作發展經濟和貿易關係，為將來建立正式外交關係鋪路。而特朗普在公布有意協議前不久通知國會，稱有意將蘇丹從資助恐怖主義國家名單上除名，令對方可以申請國際援助，改善當地經濟和促進走向民主。

內塔尼亞胡形容以色列與蘇丹邁向正式關係是為區內局勢進入新時代，他感謝特朗普的調解。特朗普則指有最少5個國家有意與以色列簽訂和約，並相信沙特阿拉伯可能很快就會加入。不過巴勒斯坦則對蘇丹的決定感到不滿，形容當地再次「被人從後捅一刀」。

除了蘇丹，以色列最近與阿聯酋及巴林建立正常關係，而埃及和約旦分別在1979年和1994年承認以色列的地位。