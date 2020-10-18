以色列代表團赴巴林　兩國將簽署建交聯合公報

以色列、巴林及阿聯酋9月在美國斡旋下，10月18日就關係正常化簽署聯合公報。美國與以色列一個聯合代表團18日由特拉維夫（Tel Aviv）飛往巴林首都麥納麥（Manama）進行簽署儀式。

這是建基於9月15日以色列及巴林在美國華盛頓簽署的和平宣言。雙方18日下午簽署數份諒解備忘錄，以及包括兩國建立外交、和平及友好關係的聯合公報。

以色列及巴林簽署的聯合公報，跟以色列與阿聯酋的全面協議不一樣。巴林因國內有反對聲音，故政府希望在關係正常化一事上循序漸進。

圖中左起以色列國家安全顧問沙巴特、美國駐以色列大使弗里德曼、美國財長姆努欽及美國中東特使伯科威茨10月18日來到以色列特拉維夫的機場，準備乘飛機到巴林。（AP）

美國代表團由美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）與美國的中東特使伯科威茨（Avi Berkowitz）率領。美國駐以色列大使弗里德曼（David Friedman）亦有出席簽署儀式。

姆努欽及伯科威茨18日稍後時間飛返特拉維夫，19日會再往阿聯酋開會。

阿聯酋已與以色列展開雙邊貿易關係，前者會在20日首度派出代表團、包括2名內閣官員到以色列，就推進兩國關係正常化協議進行雙邊會談。不過他們僅留在機場，同日返回阿聯酋。