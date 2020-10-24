【新冠肺炎】法國確診個案破百萬　世衛形容北半球情況危急

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在北半球持續反彈，世衛（WHO）形容情況危急，呼籲各國即時採取應對行動。法國是其中一個疫情嚴峻的國家，當地的確診人數在10月23日突破100萬宗。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，北半球的情況在未來數月會非常艱難，而且部分國家的感染人數不斷上升，認為正邁向危險處境，因此敦促各國須迅速應對。

世衛傳染病流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）稱，全球在過去24小時錄得大約44.5萬宗新病例，當中有近半個案是來自歐洲。她警告歐洲多個城市醫院的深切治療部病床使用率會在未來數周達上限。

法國在23日新增42,032宗新病例，總數增至1,041,075宗，是繼俄羅斯及西班牙之後，第三個確診人數升破100萬的歐洲國家。有政府專家認為，病毒的傳播速度比春季首輪疫情更快，總統馬克龍（Emmanuel Macron）同日到訪巴黎附近一間醫院時表示，聽過科學家的報告後，認為疫情可能會在明年夏天才有望結束，因此大家須與病毒共存一段時間。

當地因應疫情，從23日午夜起在全國大部分地區實施為期最少6周的宵禁，估計有三分二人口受影響，馬克龍指，現時會否宣布再次封城抗疫仍是言之過早。

↓想知道其他國家民眾在疫情持續期間的生活，請點擊放大觀看：