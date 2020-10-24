【新冠肺炎】美國FDA批准牛津疫苗恢復測試　強生亦準備跟隨

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）10月23日表示，美國食品和藥物管理局（FDA）已經批准在當地恢復針對新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗的第三階段試驗。

有關疫苗由阿斯利康與牛津大學合作研發，但在英國的試驗期間，有一名志願參與者疑似出現嚴重不良反應，因此在9月6日宣布暫停試驗。《紐約時報》8日引述消息人士指，志願者是確診橫貫性脊髓炎。

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根據英國監管部門官員與路透社分享的、經更新同意書草稿。內文寫道官員之前已檢視英國志願者發生的問題並確定「沒有足夠證據去肯定」它是不是與疫苗有關，並稱「在這個個案，英國藥品與保健品管理局（MHRA）及獨立評審人員在慮及個案資料後，認為疫苗注射應繼續。」當局准許項目在英國恢復招募志願者。另外南非及巴西在FDA完成調查前，已經重新進行試驗。

除了阿斯利康，美國衛生及公共服務部亦指強生（Johnson & Johnson）的疫苗試驗有望恢復。強生早前指，有參與者出現未能解釋的疾病，所以叫停試驗，並由獨立的安全委員會審視情況。公司強調，不良事件包括疾病、意外和其他負面醫療狀況是臨床實驗預期的一部份。