美國副國安顧問：北京拆毀一國兩制　剝奪香港自治

美國國家安全副顧問博明（Matt Pottinger）10月23日以視像影式向英國智庫「政策交流」（Policy Exchange）發表為題「貴在坦誠」的演說，討論中國和世界的關係。他提到香港問題，指北京拆毀一國兩制，剝奪香港自治。

博明表示，香港去年有數以百萬計的示威者遊行，抗議北京實施更嚴酷的控制。他形容，如果「中國特色社會主義」是未來，看來香港示威者寧願活在當下，北京採取另一套方案，拆毀了鄧小平「一國兩制」的框架，剝奪使香港成為亞洲最興旺城市的自治。

博明指出，應該以「對等和坦率」的原則應對中國，警告民主國家不要迴避批評北京，「把講真話說成挑釁，是獨裁者禁止民主國家發言的手段，經常能夠得逞」。

博明提到中國共產黨於全球收集公民的數據，並干預民主社會的政治。他指，「中共將傳統的列寧主義與強大的數字監控新工具相結合的宏大部署」，甚至兒童也不放過，「符合北京無孔不入的政治鬥爭習慣」。

談到新疆問題，博明說，「在中國任何的哲學、宗教或道德思想中也不可能找到支持在中國的土地上建立集中營的做法」，促請中國的朋友研究政府對維吾爾族和其他少數宗教群體的政策。中國一直否認於新疆侵害人權，並指有關中心是用來提供職業培訓。