美國大選2020最後階段　拜登續在多個搖擺州民調領先特朗普

2020年美國大選進入最後倒數階段，美國總統特朗普（Donald Trump）與民主黨候選人拜登（Joe Biden）都積極到搖擺州拉票。民調結果顯示，拜登繼續在多個搖擺州領先特朗普，但在「風向標州」俄亥俄州（Ohio），特朗普有些微優勢。

英國輿觀調查公司（YouGov）在10月18日更新的估計顯示，拜登將拿下53.2%的普選票，特朗普則是44.7%。在選舉人票中，拜登因為奪下多數搖擺州，將能囊括高達356張贏得勝選，特朗普則只能拿到182張的選舉人票。

在幾個重要搖擺州中，拜登在佛羅里達州（Florida）以50.8%對上特朗普的47.6%、賓夕法尼亞州（Pennsylvania）則是以52.8%高於特朗普的45.6%、北卡羅來納州（North Carolina）以50.2%小幅領先特朗普的48.1%、喬治亞州（Georgia）也以50.5%贏過特朗普的47.5%。

特朗普在「風向標州」領先

在亞利桑那州（Arizona）、密歇根州（Michigan），拜登也都領先，但在「風向標州」俄亥俄州（Ohio），他則以48.5%落後給特朗普的49.7%。儘管拜登預估得票率幾乎全數領先，但不少搖擺州的差距在誤差值內，特朗普仍然有「翻盤」可能。

民調網站RealClearPolitics的結果顯示，拜登全國支持率高出特朗普8.9個百分點，在幾個關鍵搖擺州也處於領先地位，但同樣地在俄亥俄州，特朗普以小幅度46.8%領先拜登的46.2%。

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《國會山報》（The Hill）與哈里斯民調公司（Harris Poll）於12到15日針對佛羅里達州、賓夕法尼亞州與密歇根州3個主要搖擺州所做的民調也顯示，拜登與特朗普在佛羅里達州以48%打成平手、拜登在賓夕法尼亞州以51%領先特朗普的46%，密歇根州的領先差距更是54%比43%。

根據選舉人團制度，佛羅里達州有29張選舉人票、賓夕法尼亞州20張、北卡羅來納州15張，是重要的關鍵搖擺州。擁有18張選舉人票的俄亥俄州更是兵家必爭之地，因為自1964年以來，贏下該州的候選人都是最後的大選贏家。