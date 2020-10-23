美國大選2020｜特朗普：爆發疫情不是我的錯　而是中國的錯

美國大選2020｜美國總統大選最後一場辯論10月22日舉行。總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Bidne）再次就新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爭論。特朗普強調，爆發疫情不是他的錯，而是中國的錯。

負責主持辯論的全國廣播公司（NBC）白宮記者韋爾克（Kristen Welker）首先提出辯論疫情議題。被問到將如何帶領國家走出疫情，特朗普強調他於疫情初期封鎖來自中國的航班，並提到疫苗將於「幾周內」面世。不過他後來澄清，不保證「幾周內有疫苗」。

拜登再指摘特朗普抗疫不力，認為造成那麼多人死亡的人不應該繼續擔任美國總統。他表示，如果當選，將推動民眾戴口罩，進行快速病毒檢測，並將制定安全復課和復市的全國標準。他提到，特朗普曾說疫情到復活節或夏季說會消失，但美國即將進入「黑暗寒冬」，而特朗普仍然沒有清晰的計劃，疫苗亦要明年中才可以供應給大部份的美國人。

談到會否再實施封鎖措施，特朗普表示，「我們不可以關閉國家。我們不可以像拜登一樣將自己關在地下室」。他也指，應該學習和疫情共存。不過拜登反駁，美國人正在因為疫情死亡。對於封鎖措施對經濟帶來的負面影響，拜登表示，目標是截斷病毒傳播，不是關閉經濟。他提到，因此特朗普應該和民主黨談判刺激經濟方案。