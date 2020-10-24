【新冠肺炎】日本研究：部分康復者出現脫髮後遺症

日本國立國際醫療研究中心研究團隊10月23日接受媒體採訪時表示，部分新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）康復者在離開醫院後，出現氣促、嗅覺異常等後遺症，部分康復者會有脫髮問題。

日本放送協會（NHK）23日報道，研究團隊調查63位曾在醫院治療新冠肺炎並在2月至6月出院的康復者，當中有7人在病發後約4個月仍有氣促問題，有6人會感到疲勞及嗅覺異常，有1人表示味覺失調。

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研究內14人有脫髮問題

報道稱，在同意接受進一步研究的58人當中，有9位男性和5位女性表示他們在病發後約兩個月曾經有脫髮問題，佔58人的約25%，當中有5人表示，他們在約2個半月內恢復正常，但剩餘9人表示他們在研究展開時仍有脫髮問題。部分人稱，這個症狀是最近才出現。

或因心理壓力致脫髮

該團隊成員之一的醫生森岡慎一郎認為，康復者脫髮可能是因為長期治療帶來心理壓力所致。他又稱，希望繼續研究去探索後遺症的成因。報道提到，部分伊波拉病毒病及登革熱患者在康復後也會出現脫髮問題。