【新冠肺炎】德法單日新增病例創新高　法國擴大宵禁範圍

歐洲新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續升溫，法國及德國10月24日的單日新增病例創新高，兩國同收緊防疫措施，防止病毒進一步散播。

圖為10月24日，法國尼斯一間餐館正在收拾配合宵禁。（Reuters）

截至10月24日，法國新增確診4.54萬例，創單日新高，累計病例108萬宗、3.4萬人死亡。衛生部門稱有16%的檢測呈陽性，是9月的兩倍，疫情轉趨嚴重。

總統馬克龍（Emmanuel Macron）表示在聽取醫生意見後，稱疫情可能會持續至2021年夏季，馬克龍指政府會針對疫情提出新防疫措施。當局隨後宣布，將晚上9時至凌晨6時的宵禁擴大至三分二鄉村地區，並將維持6周。

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德國同日新增1.04萬人確診，同創單日新高，累計病例42.7萬宗、1萬人死亡。總理默克爾（Angela Merkel）再度呼籲國民減少接觸，盡可能留在家中。

世界醫學協會（World Medical Association）德國主席蒙哥馬利（Frank Ulrich Montgomery）警告，若每日新增病例持續上升至2萬人，醫護人員將無法追尋密切接觸者，疫情將失去控制。蒙哥馬利同時稱，疫情持續惡化會令政府不得已再實施封城措施。

柏林市衛生官員已制定「分階段封城」方案，按照疫情關閉公共設施，停課等措施。若疫情惡化，將禁止遊客在柏林住宿，關閉泳池、博物館、幼兒園和中小學。