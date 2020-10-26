蓬佩奧和埃斯珀將展開亞洲4國之旅　遏制中國影響力

在11月3日美國總統大選前的一周，美國總統特朗普（Donald Trump）的兩名高官，將訪問與中國陷入邊界軍事糾紛的印度，以加強同印度的戰略關係，兩人之後會到斯里蘭卡、馬爾代夫和印尼訪問，遏制中國不斷擴張的國際影響力。

路透社10月25日報道，作為特朗普政府強化反擊中國在南亞地區不斷增長的經濟和軍事力量的一部分，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和國防部長埃斯珀（Mark Esper）將與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和防長辛格（Rajnath Singh）於27日舉行戰略及安全會談。

印度官員表示，在蓬佩奧和埃斯珀訪問期間，美印預計將簽署一項協議，令印度可以獲取美國的衛星數據，以幫助改進印度導彈和無人機針對目標的精準度。印度官員強調，美印國防合作有巨大的潛力。

據《印度斯坦時報》10月25日報道，在訪問完印度之後，蓬佩奧和埃斯珀還將前往斯里蘭卡、馬爾代夫和印尼訪問。這三個國家都面臨北京與華盛頓之間的拉力戰。斯里蘭卡和馬爾代夫陷入中國「一帶一路」巨大基礎設施建設的龐大債務中。印尼則與中國就南中國海部分主權存有爭端。

蓬佩奧將是十多年來首次訪問斯里蘭卡的美國國務卿。蓬佩奧將為斯里蘭卡領導人減少對中國的依賴提供建議。中國通過「一帶一路」戰略向斯里蘭卡注入了數以10億美元計的投資，修築港口和高速公路，但令該國陷入難以承受的龐大債務。