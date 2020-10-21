蓬佩奧與埃斯珀將訪問印度　參加美印「2+2」會談

美國政府10月20日宣布，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和國防部長埃斯珀（Mark Esper）將訪問印度，參加美國與印度的「2+2」會談。

埃斯珀10月20日在華盛頓智庫大西洋理事會發表演講時說，他和蓬佩奧下周將訪問印度，參加美印「2+2」會議，「這是我們第二次同印度舉行『2+2』會議，也是美國和印度第3次舉行這類會議，它非常重要。」

《印度斯坦時報》報道，蓬佩奧和埃斯珀將於10月27日前往新德里，與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和防長辛格（Rajnath Singh）舉行為期一天的面對面會談。報道還指出，鑑於新冠肺炎（COVID-19）疫情以及全球轉向線上會議，兩人赴印度參會比較罕見。

美印「2+2」會議始於2018年，首次會議於2018年在印度新德里舉行，第2次會議於2019年在華盛頓舉行。

埃斯珀還強調，印度將是本世紀美國在印太地區最重要的夥伴，印度是世界最大的民主國家，是一個非常有能力的國家，人民非常有才華。他還提到中印邊境問題。埃斯珀說，在喜馬拉雅山脈，印度每天都面臨着中國的侵略，尤其是在實控線（LAC）沿線。