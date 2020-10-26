美國大選2020｜美媒：拜登持續領先特朗普優勢已超越2016年希拉里

美國大選2020倒數9天，美國總統特朗普（Donald Trump）繼續在全國範圍內及關鍵搖擺州落後於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。與2016年美國大選同期相比，拜登取得的優勢已超越當年的希拉里（Hillary Clinton）。

2020年10月22日，美國總統特朗普和民主黨總統候選人拜登在田納西州納什維爾（Nashville）的貝爾蒙特大學（Belmont University）參加最後一場總統候選人辯論。（AP）

據美國有線新聞網絡（CNN）10月25日報道，目前距離美國大選僅有9天的時間，美國總統特朗普捲土重來的機會或已經所剩無幾。特朗普繼續在全國範圍內及關鍵的搖擺州落後於民主黨總統候選人、前副總統拜登。

但或許最讓特朗普擔心的是，特朗普明顯落後於他2016年的步伐。4年前的這個時候，特朗普與當時的民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）的差距正在迅速縮小。但今年的同一時期卻看不到這樣的進步。

現在，拜登在全國範圍內的支持率領先特朗普9到10個百分點，而且更重要的是，拜登的支持率超過了50%。

另一方面，2016年美國大選同一時期處於巨大的動盪之中。希拉里「 電郵門」事件的調查在2016年大選的這個時候公布。但今年還沒有出現如此重大的爆炸性事件。

在2016年選舉日之前的9天裏，希拉里對特朗普的優勢下降到了全國平均水平的4個百分點。這讓特朗普在競選的最後一周有很大的空間去吸引那些此時不支持任何一位候選人的選民。