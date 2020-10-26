【納卡衝突】美國斡旋　亞美尼亞與阿塞拜疆再宣布人道主義停火

美國、亞美尼亞（Armenia）與阿塞拜疆（Azerbaijan）10月25日發表聯合聲明，稱亞美尼亞和阿塞拜疆在納戈爾諾—卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh）地區（簡稱納卡地區）新一輪人道主義停火將於翌日上午8時起生效。

美國務院當天發布的聲明稱，美國副國務卿比根（Stephen Biegun）24日與到訪的亞美尼亞外長姆納察卡尼揚（Zohrab Mnatsakanyan）及阿塞拜疆外長巴伊拉莫夫（Jeyhun Bayramov）舉行會談。亞、阿外長重申兩國承諾執行和遵守較早前達成的停火協議。

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美國總統特朗普（Donald Trump）在Twitter稱：「祝賀亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）和阿塞拜疆總統阿利耶夫（Ilham Aliyev），他們剛剛同意遵守將在午夜生效的停火協議。 許多（人）的生命將會被拯救。」

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這是當地自9月27日爆發衝突以來，第3度宣布停火。兩國10日在莫斯科達成停火協議後，17日亦再度同意停火。