卡塔爾機場廁發現棄嬰　竟要求全部女乘客脫光　接受侵入式檢查

卡塔爾首都杜哈的哈馬德國際機場（Hamad International Airport）職員10月2日在候機室廁所發現一名棄嬰後，竟因此要求卡塔爾航空從杜哈飛往悉梨的某航班上、包括13名澳洲人在內的女乘客脫光衣服，接受侵入式及侮辱性（invasive and humiliating）的檢查。

BBC報道，哈馬德國際機場本月2日傳出有工作人員在候機室洗手間發現一名棄嬰，為了追查產下嬰兒的女子身份，於是將13名澳洲婦女帶到停機坪上的一輛救護車內，要求她們脫去內褲並接受檢查，且事前沒有告知她們原因。

（編按：半島電視台26日引述澳洲媒體報道，沒人在搜身開始前告知女乘客有關機場發棄嬰的事。此外工作人員對女乘客的下體進行侵入性檢查，事前沒取得她們同意。哈馬德國際機場在25日發聲明是並沒否認其事，稱那些女乘客被要求協助調查。不過沒有說明要求她們怎樣助查。有目擊者稱有年輕女乘客在被要求受檢，登時流下眼淚，其他女乘客對於正在發生的事也感到難以置信。）

澳洲外交大臣兼女性事務大臣馬里斯·佩恩發言譴責卡塔爾當局（美聯社）

對此，澳洲政府已向卡塔爾當局提起此事。澳洲外交與貿易部（DFAT）發言人表示，「我們已經正式就此事向卡塔爾當局表達嚴正關切，對方保證將很快提供細節與透明資訊」。

新南威爾斯省警方負責此班機旅客的防疫隔離，其發言人說，「這些女性在新南威爾斯省完成強制隔離，在此期間，當地衛生當局向她們提供醫療與心理協助」。

卡塔爾航空尚未對此事做出回應。哈馬德國際機場發言人說，醫務人員對該名剛生產完的母親健康和福祉表達關切，並要求她在離開機場之前先被安置。機場目前正在尋找該名母親下落，嬰孩已獲醫療與社福單位照料。

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