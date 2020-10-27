【李健熙逝世】李在鎔接任三星會長　韓國新一代企業王朝開始

韓國三星集團會長李健熙逝世，其子李在鎔正式接任成為三星新掌舵人。這除意味着三星的改朝換代，亦象徵韓國財閥一代的落幕，新時期正式開始。

圖為1987年，李健熙接任父親李秉喆成為三星會長時的舊照片。他的兒子李在鎔2020年成為新會長。（Reuters）

三星集團會長李健熙在10月25日辭世，享壽78歲。自他2014年心臟病發入院後，兒子副會長李在鎔已在2018年接任領導公司，成為實質總帥。李健熙的逝世，意味着三星的正式改朝換代，進入新的李在鎔年代。

李在鎔近年官司纏身，除有前總統朴槿惠年代的賄賂案仍未解決外，與李氏家族繼承權相關問題，操縱股價及非法交易等控罪將正開開審。他能否持續領導三星且不受影響仍是未知數。

李健熙在任時兩度因賄賂被定罪，一度辭任集團會長至時任李明博政府特赦。他的兒子李在鎔遭遇相同官司，反映出家族體制的財閥及與政府過分糾纏不清的經營方式，會令企業出現問題。因此李在鎔在5月表示，不會把企業經營權給予家族繼承人，預示李氏王朝會在他這一代結束。

圖為10月25日，工人們正抬送悼念李健熙的花牌，進入告別會場。（Reuters）

韓國除了三星外，還有多個財閥在近日正經歷接任時期。有南韓航空業先驅者之稱的韓進集團，前會長趙亮鎬2019年4月逝世，由長子趙源泰接任。LG集團前會長具本茂在2018年5月病逝，其養子具光謨成為繼承人。

樂天集團創始人辛格浩（日本名：重光武雄）2020年的1月逝世，次子辛東彬（日本名：重光昭夫）在3月接任會長。辛格浩的離逝，讓韓國媒體再次關注三星會長李健熙及現代汽車集團前名譽會長鄭夢九的健康狀況。

三星作為韓國最大財閥，李健熙的離逝象徵着一個朝代的正式結束，韓國進入了新一代的企業王朝時代。