【新冠疫苗】牛津疫苗成功令年輕人及老人產生免疫反應

英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）10月26日公布，他們正與牛津大學（University of Oxford）合作研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，成功令年輕成人及老人的身體產生免疫反應。老人接種疫苗後的負面反應亦較少。

阿斯利康發言人指：「較年長及較年輕成人（接種疫苗後）的免疫原性反應相似，而且年長人士出現的原性亦較少，這情況令人鼓舞。因為老人染疫後病情嚴重的機會較高。」發言人稱，測試結果加強了證明疫苗安全及有效的證據。

英國衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）26日表示，新冠疫苗仍未準備好，但他在就疫苗可能在2021年上半年推出的物流做準備。英國廣播公司（BBC）記者問他，會不會有些人可在2020年接種新冠疫苗。他稱：「我不排除此事，但它不是我的主要的期望。」

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從藥廠及官員方面說法看來，預料牛津疫苗推出市面的日期較他們所說的遲。阿斯利康5月時表示，希望能在9月時為英國提供3000萬劑疫苗；商務、能源與產業戰略大臣岑浩文（Alok Sharma）當時稱若疫苗有效，政府會資助藥廠大量生產。阿斯利康行政總裁索里奧（Pascal Soriot）9月曾指仍有可能在2020年底或2021年初推出疫苗。