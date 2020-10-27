美國大選2020｜梅拉尼婭前往賓夕法尼亞州拉票　今屆首度單獨站台

美國大選2020｜美國第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）10月27日將前往關鍵搖擺州賓夕法尼亞州的阿特格倫（Atglen）出席競選集會發言，為總統特朗普（Donald Trump）拉票。今次將會是她今屆大選首次單獨站台。

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梅拉尼婭出席的活動將由前白宮高級顧問康韋（Kellyanne Conway）主持。康韋向霍士新聞（Fox News）透露，梅拉尼婭將提到自己如何幫助賓夕法尼亞州，並指出如果特朗普成功連任，美國人將再享受四年自由、繁榮、安全和充滿機遇的生活。

康韋提到，四年前特朗普參選時，梅拉尼婭單獨前往賓夕法尼亞州拉票是勝出選舉的關鍵。賓夕法尼亞州也是四年前梅拉尼婭於共和黨全國代表大會後首個前往的州份。

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梅拉尼婭原定上周陪同特朗普到賓夕法尼亞州出席集會，但因為持續咳嗽臨時取消。她對上一次親身於競選活動發言是2019年6月特朗普正式宣布競逐連任的集會。