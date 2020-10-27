美國大選2020｜拜登到喬治亞州搶票　特朗普瞄準中西部地區

距離2020年美國大選只剩一周時間，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）10月27日將前往喬治亞州（Georgia）繼續拉票，那裏自1992年以來就沒有支持過民主黨總統候選人。 現任總統特朗普（Donald Trump）則將重點瞄準中西部地區。

美聯社10月26日報道，拜登將於27日前往喬治亞州繼續拉票，在那裏停留兩站展開競選活動。近年來，隨着黑人選民投票率上升以及亞特蘭大郊區選民逐漸「遠離」共和黨，該州對民主黨的吸引力愈來愈大，黑人選民和郊區居民這兩個新興民主聯盟的支柱為他們的希望提供動力。

拜登此行將在沃姆斯普林斯市（Warm Springs）發表演講，這是美國前總統羅斯福（Franklin Roosevelt）的私人寓所所在地。他的言論被其助手稱為其總結陳詞的主要部分，預計將敦促正在面臨艱難挑戰的美國實現民族團結。

特朗普則將重點放在2016年翻轉的所謂「藍牆」州，包括密歇根州、威斯康星州和賓夕凡尼亞州。而他這一緊湊的行程安排，目的是在國會選區授予選舉人票的每個州鎖定一張選舉人票。在投票結束前的最後48小時裏，特朗普計劃舉行多達11場競選集會。

報道稱，到目前為止，喬治亞州的投票率顯示出民主黨的優勢，不過兩黨策略師都警吿稱，共和黨可能會在選舉日奪回這一優勢。