韓國59人接種流感疫苗後死亡　文在寅：大眾不要過於恐慌

韓國出現多宗民眾接種流感疫苗後死亡的病例，截至10月26日升至59宗。韓國衛生部門表示，當中46宗已有流行病學調查和驗屍結果，這些病例的死因與接種疫苗的相關性較低。韓國總統文在寅首次就事件作出回應表示，他希望大眾不要因為過於恐慌而錯過接種疫苗的最好時機。

韓國2020年10月發生多宗民眾接種流感疫苗死亡事件，引起關注。圖為施打疫苗示意圖。（Getty）

韓國《中央日報》10月27日報道，截至26日，韓國已報吿59例接種流感疫苗後死亡病例，韓國疾病管理廳當日表示，第一批（26人）和第二批（20人）死因調查結果顯示，其死因與接種疫苗並不存在明顯因果關係，剩餘尚未查明死因的13人調查結果最早將在10月29日公布。

這些死亡病例接種的疫苗分別來自7個製造商生產的37批次產品，其中報吿2宗以上死亡病例的共有14批次產品。韓國疾病管理廳表示，如果接種同一批次產品的人群中出現2宗以上死亡病例或嚴重異常反應，無法排除疫苗與死亡的相關性，將對該批次疫苗進行重新檢驗或採取暫停使用措施，韓方又稱，現在尚未出現相關情況。

儘管民眾擔憂不已，但政府未叫停流感疫苗接種計劃。總統文在寅10月26日首次回應此事，他稱希望民眾信賴衛生部門和專家的結論，並呼籲繼續擴大流感疫苗接種範圍。

文在寅當日在青瓦台首席秘書官與顧問會議上表示「目前的情況顯示，接種後死亡病例與接種疫苗之間並無直接因果關係」，他又稱「有必要進一步擴大流感疫苗的預防接種工作」。

文在寅表示「希望大家不要因為過於恐慌而錯過接種疫苗的最好時機，流感病毒的致死率相當高，如果不小心感染，會導致更大危險」。