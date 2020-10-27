阿拉伯多國民眾號召抵制法國貨　企業撤下有關產品

多個阿拉伯國家的民眾不滿法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）有關伊斯蘭教的言論，發起罷買法國貨的行動。自10月23日起，社交網絡上出現杯葛法國貨的聲浪，多間企業宣布杯葛法國貨。

科威特（Kuwait）、卡塔爾（Qatar）、埃及（Egypt）、阿爾及利亞（Algeria）、約旦（Jordan）、沙特阿拉伯（Saudi Arabia）、巴勒斯坦（Palestine）都有不少網民發出罷買法國貨的貼文，並用英文標註「杯葛法國產品」（#BoycottFrenchProducts）及用阿拉伯文標註「永遠不會是先知」（#NeverTheProphet）。

在土耳其（Turkey），除了有網民作出有關呼籲外，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）26日亦呼籲國民罷買法國貨。

企業撤下法國產品

網上流傳卡塔爾商店撤下法國製芝士、美容霜及果醬等產品的照片。瓦札巴乳業公司（Wajbah Dairy company）宣布杯葛法國貨，會以其他地方的產品代替。零售商米拉消費品公司（Al Meera Consumer Goods Company）決定立即將法國產品撤下，直至另行通知。卡塔爾大學（Qatar University）無限期地延遲法國文化周活動。

在科威特，納伊姆合作社（Al-Naeem Cooperative Society）決定杯葛法國貨並將它們從旗下的超市下架。達希亞特圖爾協會（Dahiyat al-Thuhr association）也採取同樣做法，稱決定是基於馬克龍的立場及他對諷刺伊斯蘭教先知漫畫的支持而作出。

法國一名教師因在課堂上展示諷刺伊斯蘭教先知的漫畫而於16日被人斬首。馬克龍承諾打擊「伊斯蘭分裂主義」，指這種主義正威脅接管法國的一些穆斯林社區。