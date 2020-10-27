【白羅斯示威】反對派發起罷工促盧卡申科下台　警拘逾500示威者

白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）持續多時的反政府運動未結束，反對派10月26日發起全國罷工，向總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）施壓，要求他下台。俄羅斯新聞社（RIA）引述白羅斯內政部報道，警方10月26日在民眾示威期間共拘捕逾500人。

路透社26日報道，有白羅斯傳媒稱，很多國營企業也有職員罷工。但首相發言人指，所有主要的工業公司也正常運作。首都明斯克（Minsk）市中心很多商店、咖啡店及餐廳關閉。數百名大學生湧上明斯克街頭，他們鼓掌並叫口號，路過的車輛響咹支持。

有大約2至3千人在明斯克一條主要街道遊行，他們高舉標語牌並揮舞顏色為白紅白的舊版國旗。白羅斯新聞網站Tut.by的影片顯示，明斯克有身穿黑衣及戴口罩的執法人員走下小型貨車，拘捕民眾並拖走他們。直至傍晚，明斯克一些地區仍有小型示威，民眾在路中心築成人鏈來堵路。新聞媒體Tut.by報道，有一些男子在兩個地方向示威者發射彩彈槍。

反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）曾呼籲白羅斯人堵路、罷工、停止光顧國營商店及停止使用他們的服務、並提取銀行帳戶中的所有款項。