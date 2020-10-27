美國警察開多槍擊斃費城黑人男子引發民眾示威　至少30警員受傷

美國費城（Philadelphia）一名27歲黑人男子小華萊士（Walter Wallace Jr.）10月26日遭警員開多槍擊斃後，當地民眾同日上街示威抗議警方行為，至少30名警員在示威中受傷。警方表示有逾20人因搶掠而被捕。費城地區檢察官的特別調查組及費城警方的警員開槍調查組，正調查涉事黑人男子遭擊斃的案件。

示威者26日傍晚在費城多處聚集及遊行，有商店被搶掠。全國廣播公司（NBC）27日報道，社交網上流傳的影片顯示，民眾向戴頭盔及手持盾牌的警員投擲雜物。警方指，有人向警員投擲石頭及磚頭，令他們受傷。警方發聲明稱，警員開槍擊斃涉事黑人男子後，一名56歲警員被開篷貨車撞倒，腳有骨折及有其他身體部位受傷。

警方表示，他們當日接報指有人持刀，警員趕到後數次命令27歲黑人男子小華萊士（Walter Wallace Jr.）放下刀，但他繼續行近警員。警員開數槍擊中小華萊士的胸口及肩部，他於下午4時左右在醫院死亡。

網上流傳片段顯示小華萊士當時走向兩名持槍警員，《今日美國》（USA Today）報道，影片未明確顯示他是否有持刀，有現場目擊者則稱他當時手持一把刀。

↓現場民眾拍攝的片段，注意片內有開槍及當事人倒地畫面，可能令人不安↓

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag — Ben Crump (@AttorneyCrump) October 27, 2020

小華萊士的父親向《費城問詢報》 （The Philadelphia Inquirer）表示，小華萊士有精神健康問題，有接受藥物治療。他質疑為何警員不先使用電槍來制服小華萊士，而且小華萊士的母親當時正嘗試平息事件。費城市長肯尼（Jim Kenney）指，他看過此案影片，「它代表着困難的問題，必須得到回應。」