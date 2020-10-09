美國警察膝壓懷孕9個月黑人孕婦　觸發民眾連日抗議市政府

美國再出現因警察執法爭議而引發的示威，密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）一名警員早前在9月30日拘捕懷孕9個月的黑人孕婦斯托林斯（Deja Stallings）期間，用膝蓋壓住她背部位置，影片在網絡流傳後，一班民眾已超過連續5天在市政廳前抗議。

事發於堪薩斯市一個加油站附近，網上片段顯示，黑人孕婦當時臉部朝下趴在地上，一名警察跪在她的背上，用膝蓋抵在她背部和臀部的位置。警察之後伸手拉她的右臂，讓她艱難地坐起來。

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當地警方10月7日在一份聲明中指，加油站一名保安9月30日晚報警，稱現場有15至20個人因金錢糾紛在店內打架。警方在10時49分抵達現場後，這名孕婦和另外一名男子嘗試把嫌犯從警察身邊拖走，警方於是逮捕她。警方解釋，由於她用身體抵抗，警員才把她按在地上。

@NBCNews @CNN @TheRevAl here is a police officer in Kansas City with the knee on the back of a pregnant mother due 10/9. She is almost due. pic.twitter.com/l0pRwy8t7L — Adam Blackstock (@pastorgbfic) October 2, 2020

民眾要求警察局長辭職

這名女子現年25歲，名為斯托林斯（Deja Stallings），已懷孕9個月。美國有線新聞網絡（CNN）引述她的律師斯特西·肖（Stacy Shaw）表示，斯托林斯目前背部出現神經問題，還有一大塊瘀傷。她去過2次醫院，胎兒沒因此事受傷。

一班示威者連日在市政廳外抗議，包括斯特西·肖，他們要求警察局長史密斯（Richard Smith）辭職，以及要求市政府把警局一半的預算用於市內黑人社區的社會服務。不過警局回應稱史密斯不會辭職。