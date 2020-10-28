【新冠肺炎】歐盟警告2022年前沒有足夠疫苗供應全歐洲

歐盟官員10月27日指，當局採購針對新型冠狀病毒（COVID-19）的疫苗可能面對沒有效用或生產量不足問題，警告在2022年前，歐盟地區只有一半民眾可以接種疫苗。

路透社27日引述消息報道，一名歐盟官員在閉門會議上向歐盟27成員國外交官表示，在2021年底前都不會有足夠的疫苗提供予整個歐盟成員國約4.5億民眾，但亦有官員認為，如果布魯塞爾方面與最少7間潛在供應商達成協議，或可在2021年中前實現全民接種疫苗的目標。

不過在供應不足為大前提的情況下，歐盟多次呼籲成員國制定供應計劃，為醫護、長者或長期病患者等高危及有需要人士優先使用疫苗。有歐盟官員有會上稱，各方除了一致同意為醫護優先提供疫苗外，在其他群組的供應上仍然未有共識。

目前歐盟與阿斯利康製藥（AstraZeneca）、賽諾菲（Sanofi）、強生（Johnson & Johnson）達成採購超過10億劑疫苗協議，同時亦與Moderna、輝瑞（Pfizer）和CureVac等公司商討合作可能。

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