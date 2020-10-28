美國大選2020｜奧巴馬批評特朗普抗疫不力　「白宮已舉白旗投降」

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）10月27日為舊拍擋拜登（Joe Biden）拉票時，批評總統特朗普（Donald Trump）抗疫不力，特朗普其後指對方的發表虛假演說。

奧巴馬在佛羅里達州奧蘭多（Orlando）為拜登造勢時，模仿特朗普的語調，稱大家只關心新型冠狀病毒（COVID-19），而且對方在一個競選活動多次提到「Covid，Covid，Covid」，奧巴馬認為特朗普在埋怨並妒忌疫情搶盡傳媒的曝光率。

他指出，如果特朗普在疫情爆發初期專注應對，美國各地的確診個案不會在本周錄得新高，白宮亦不會出現第二波感染群組。奧巴馬亦將矛頭指向白宮幕僚長梅多斯（Mark Meadows）「不會控制疫情」的言論，稱冬季即將來臨，白宮已經舉白旗投降，因此大家無法在未來四年面對如此情況，呼籲大家投票送拜登入主白宮。

Now @FoxNews is playing Obama’s no crowd, fake speech for Biden, a man he could barely endorse because he couldn’t believe he won. Also, I PREPAID many Millions of Dollars in Taxes. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2020

一天之內連到三個州份爭取支持的特朗普就在Twitter留言，形容奧巴馬在沒有人的集會上發表虛假演說，又批評霍士新聞（Fox News）播放對方的造勢活動。