美國大選2020 | 特朗普競選網站遭黑客入侵約30分鐘

【美國大選2020 】美國總統特朗普（Donald Trump）的競選網站10月27日晚遭到短暫黑客攻擊，但競選團隊表示，沒有敏感數據被泄露。

綜合媒體10月27日報道，當地時間晚上7時之後，特朗普競選網站上的「關於」頁面（About page）顯示了一條消息：「該網站被查封。世界已經受夠了特朗普每天散布的假新聞。」 此次攻擊持續不到30分鐘後很快恢復正常。但未清楚黑客是如何進入網站。

Trump's Campaign website hacked/defaced by someone who is sick of the "fake news spreaded daily" by the president. pic.twitter.com/035neUv7kc — Nicole Perlroth (@nicoleperlroth) October 27, 2020

黑客聲稱已經侵入了「多個設備」 ，使他們能夠進入總統及其親屬「最內部和最機密的對話」 ，包括機密訊息。他們獲得的訊息證明特朗普政府與新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）源頭有關，並正在與外國政府合作操縱選舉。這條消息連接到兩個Monero加密貨幣地址，一個用於共享訊息，另一個用於保密並要求用戶根據他們想要的結果進行捐款。

特朗普競選團隊傳訊總監墨托（Tim Murtaugh）在一份聲明中表示，該網站「正在與執法部門合作，調查攻擊的源頭」，「沒有接觸任何敏感數據，因為這些數據實際上都沒有儲存在網站上。網站已經恢復。」