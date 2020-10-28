美國大選2020｜年輕選民不再政治冷感？投票意欲增或主宰選戰結果

美國大選2020｜選戰進入最後直路，總統特朗普（Donald Trump）和民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）於關鍵搖擺州支持度不分上下，未知鹿死誰手。傳統以來，年輕選民投票意欲不高，但隨今屆投票率有望創百年新高，一群生於社交媒體時代的「Z世代」或成為決定大選結果的重要因素。

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政治一直距離年輕人很遠。根據美國人口普查局統計，2016年大選18歲至24歲的年輕人只有43%的人投票，比例較整體投票率61.4%低。

今年受到新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，年輕選民投票也要排除萬難。以消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問的大學生Lindsay Maggioncalda為例，她來自加州，但以北卡州杜克大學（Duke University）的宿舍地址登記作為選民地址，藉此於搖擺州投票，讓她的一票更具影響力。不過疫情迫使她暫時離開校園，幾經辛苦才找到方法以缺席選票投票。

疫情卻沒有完全打擊年輕選民的投票意欲。哈佛大學肯尼迪政府學院10月26日公布的全國民調顯示，有63%受訪18歲至24歲年輕人表示「一定會投票」，踴躍程度較上屆增16個百分點，追平2008年奧巴馬（Barack Obama）成功入主白宮一屆的紀錄。

提前投票的數據也反映同樣的情況。塔夫茨大學（Tufts University）同日公布統計，指出逾500萬18歲至29歲的年輕選民已經投票，包括近300萬來自14個關鍵州份的選民，較上屆大選大幅增加。雖然跟其他年齡層相比，年輕選民佔總投票率的比重不算高。

即使如此，年輕選民仍然足以主宰大選結果。四年前特朗普和民主黨總統候選人希拉里（Hillary Clinton）的戰況緊湊，例如於明尼蘇達州，希拉里僅以約4.4萬票的差距險勝，意味真的是「一票也不能少」。塔夫茨大學的統計指出，佛羅里達州、北卡羅來納州、緬因州、明尼蘇達州、賓夕法尼亞州和密歇根州提前投票的年輕選民數目已經超出四年前兩位候選人票數差距，突顯年輕選民的份量。

那麼誰最能受惠於年輕選民投票意欲提高的現象？雖然民主黨和共和黨各有年輕擁躉，但普遍相信年輕選民投票率增加對民主黨較有利。根據哈佛大學的調查顯示，最有可能投票的受訪年輕選民有63%支持拜登，另外有25%支持特朗普。塔夫茨大學公民學習與參與信息研究中心（CIRCLE）的川島金斯伯格（Kei Kawashima-Ginsberg）表示，年輕選民不投票時幾乎每次都對共和黨有利，踴躍投票時通常都有助民主黨取勝。