特朗普：經濟刺激計劃將在大選後達成

美國總統特朗普（Donald Trump）27日表示，白宮將在大選後批准一項大規模經濟刺激計劃，並預計共和黨將重新控制眾議院。

特朗普10月27日（周二）在白宮對記者表示，有關疫情救助刺激方案的協議要到大選之後才能達成，並稱在11月3日的大選之後，他的政府仍將願意與眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）進行談判。他稱「大選之後，我們將給你們所見過的最好的經濟刺激計劃」，又指「因為她，我認為我們將奪回眾議院。」

特朗普把矛頭指向佩洛西，聲稱這位民主黨領袖正在為民主黨管理的州和城市尋求「救助」，並大膽預測談判失敗將使民主黨失去眾議院多數席位。他在周二的一條推文中說佩洛西對幫助「人民」沒有什麼興趣。

特朗普27日稱經濟刺激計劃將在大選後落實。圖為10月26日，特朗普和巴雷特站在藍屋陽台上。當晚早些時候，參議院確認巴雷特為最高法院法官。（AP）

《國會山報》（The Hill）報道稱，自2018年中期選舉以來，眾議院一直處於民主黨的控制之下，共和黨奪回眾議院的可能性極小。《庫克政治報吿》預測，民主黨將在2020年擴大其多數席位。佩洛西在川普上周最後一次總統辯論中做出同樣的預測後，稱他是「妄想」。

據報道，疫情大流行和相關企業倒閉嚴重破壞了美國經濟，導致今年早些時候數百萬人失業。儘管就業人數連續四個月增加，導致9月份失業率降至7.9%，但該數據仍表明經濟復蘇放緩，經濟學家對沒有進一步財政支持的經濟狀況表示擔憂。